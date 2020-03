Anche Rochelle Aytes nel cast di The Lost Boys, la serie tv targata The CW

La serie tv basata sull'omonimo film cult del 1987, The Lost Boys, ha trovato un altro dei suoi interpreti principali. Oltre ai già annunciati membri del cast arriva infatti Rochelle Aytes.

Niente Kiefer Sutherland, Corey Feldman o Dianne Wiest per i Lost Boys dell'emittente americana The CW, ma Branden Cook, Lincoln Younes, Ruby Cruz e ora anche Rochelle Aytes.



L'attrice di Mistresses e The Purge interpreterà Jackie "la madre single di Garrett (Cook) e Levi. Con l'obiettivo di gestire il Bed & Breakfast del padre e forse riaccendere una vecchia fiamma dei tempi del liceo, Jackie si è recentemente trasferita nella città costiera del North Carolina, la stessa che aveva lasciato una ventina d'anni prima".



E sarà questa decisione a fare da incidente scatenante per le vicende della serie, dato che è grazie a loro se scopriremo la sinistra ragione per cui i ragazzi del posto "dormono tutto il giorno, festeggiano tutta la notte, non crescono e non invecchiano". E i due fratelli, Garrett e Levi, si troveranno presto ai lati opposti di una lbattaglia mitologica.



The Lost Boys è scritto e prodotto da Heather Mitchell e dal creatore di Veronica Mars e iZombie, Rob Thomas. Tra gli altri produttori abbiamo anche Thomas e Dan Etheridge, Mike Karz, Bill Bindley, Rebecca Franko, Juliana Janes e Marcos Siega, che dirigerà anche il pilot dello show.