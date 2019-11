La Rocinante rischia tutto nel nuovo trailer della quarta stagione di The Expanse

Il primo trailer della quarta stagione di The Expanse aveva permesso ai fan della serie TV di dare uno sguardo anticipato alle vicende che animeranno la galassia ideata dagli scrittori Daniel Abraham e Ty Franck. Adesso un nuovo video ci mostra le prossime sfide che l'equipaggio della Rocinante dovrà affrontare.

Come potete vedere i protagonisti dello show dovranno esplorare un nuovo mondo, che si trova al di fuori della portata delle varie fazioni in lotta per il dominio dell'universo conosciuto. Le puntate inedite saranno disponibili su Amazon Prime Video a partire dal prossimo 13 dicembre, ecco la sinossi ufficiale della stagione condivisa dalla multinazionale di Jeff Bezos: "La quarta stagione di The Expanse è la prima come prodotto Amazon Original e dà inoltre l'avvio ad un nuovo capitolo per la serie. L'equipaggio della Rocinante è in missione per conto delle Nazioni Unite per esplorare nuovi mondi oltre il Ring Gate. L'umanità ha avuto accesso a molti pianeti per espandersi, creando una situazione in cui le Nazioni Unite, Marte e i Cinturiani sono in costante competizione tra loro. Ilus è il primo mondo nuovo da colonizzare, ricco di risorse e dai resti di una civiltà ormai perduta. I coloni terrestri, marziani e cinturiani sono in lotta per colonizzare il pianeta, ignari dei suoi pericoli".

Lo show è stato rinnovato per una quinta stagione, in attesa di ulteriori notizie vi lasciamo con il poster dedicato ai personaggi di The Expanse 4.