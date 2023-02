Rogers, il finto musical di Hawkeye arriverà nei parchi Disneyland!

Rogers: The Musical è stato, sicuramente, uno dei momenti più singolari della storia dell'MCU. Il fatto che un musical su Captain America sia canonico nel mondo Marvel ha creato molta curiosità talmente tanta da spingere Disneyland a mettere in scena lo spettacolo nel proprio parco in California.

Sembra uno scherzo ma in realtà non lo è. Il finto musical comparso nelle prime scene in Hawkeye e poi tornato diverse volte all'interno della serie in cartelloni o locandine diventerà un vero e proprio spettacolo teatrale al quale il pubblico potrà assistere in California dalla prossima estate. Nella scena post-credit della serie nel quale viene proposta una lunga scena del musical si era ovviamente visto del potenziale soprattutto grazie alla presenza all'interno del finto cast di volti noti di Broadway e del lavoro musicale fatto dall'autore Marc Shaiman.

Dopo che i compositori di Rogers hanno ammesso di averlo concepito tutto su Zoom ovviamente la curiosità dei fan Marvel è aumentata. Nonostante all'inizio il suo intento potesse sembrare principalmente parodico, è solo negli ultimi secondi Hawkeye che si nota l'impegno messo nel lavoro fatto e il modo in cui si sia curato tutto nei minimi dettagli. La decisione di far sbarcare lo spettacolo a Disneyland è conseguenza di un lavoro che, secondo la Disney, può avere del serio potenziale.

I compositori di Rogers The Musical hanno raccontato come sono stati contattati per l'idea raccontando come tutto sia avvenuto in un periodo difficile come quello della pandemia. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!