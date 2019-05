Rogue Heroes: Steven Knight adatterà per la TV la storia delle forze speciali SAS

In attesa del ritorno dei Peaky Blinders con la quinta e anticipatissima stagione (più un possibile film), l'apprezzato sceneggiatore e regista Steven Knight è pronto a guardare avanti e pensare a un nuovo progetto, che a quanto pare sarà l'adattamento televisivo del libro SAS: Rogue Heroes di Ben Macintyre.

Ad opzionare il romanzo per una trasposizione TV è stato Kudol, mentre Knight lo sta attualmente adattando per la Endemol Shine UK. La storia del libro è basata su fatti e persone reali, esattamente sull'unità di forze speciali più famosa e spietata al mondo, la SAS, raccontandone le origini e poi lo sviluppo. Lo scrittore è riuscito a ottenere l'accesso negli archivi segreti per raccontare la storia definitiva delle SAS.



Attraverso la serie, così come nel libro, assisteremo dunque alla nascita di un pensiero rivoluzionario che ha poi portato alla creazione di una nuova forma di combattimento e di guerra. Si celebra la narrazione, l'azione e il cameratismo nel cuore di questa storia, affrontando anche temi complessi come la psicologia di uomini anticonformisti, sfacciati e a loro modo coraggiosi, che unitisi hanno dato vita alle SAS nei giorni più cupi della Seconda Guerra Mondiale.



Knight ha dichiarato al riguardo: "Questa sarà una storia segreta che racconterà le gesta di soldati eccezionali che hanno deciso la sorte di molte battaglie e hanno vinto guerre solo per poi sparire nell'ombra. Accenderemo i riflettori su questi notevoli eventi realmente accaduti, informati dei fatti direttamente dalle persone che li hanno vissuti e riportati".



Che dire: non vediamo l'ora di saperne di più.