Vita da Rolling Stones: quando e dove vedere la nuova serie sulla leggendaria rock band

Dopo aver ammirato il videoclip dei Rolling Stones con Sydney Sweeney per il brano Angry dal nuovo album Hackney Diamonds, la storica rock band arriva anche in tv con la docuserie Vita da Rolling Stones.

Sulle note di Satisfiction e altri grandi successi, arriva in esclusiva su Sky Documentaries Vita da Rolling Stones, che sarà in onda lunedì 11 dicembre alle 21.15 e in streaming solo su NOW.

Nati a Londra nel 1962, i Rolling Stones con le loro canzoni hanno rivoluzionato la storia della musica, segnando intere generazioni e diventando delle vere e proprie leggende. Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood si raccontano in quattro imperdibili episodi con storie esclusive, materiale d’archivio mai visto e interviste inedite. Insieme a loro un cast stellare di artisti, tra cui Tina Turner, Rod Stewart, Bon Jovi, Slash, Tom Waits, che hanno amato e sono stati ispirati dai Rolling Stones. Diretta da Oliver Murray (Bill Wyman, The Quiet One), la serie ripercorre gli oltre sessant’anni di storia del gruppo, con ogni episodio dedicato a ciascun componente della band per scoprirne i segreti, le storie personali e il percorso musicale fatto insieme agli Stones. L’ultimo commovente episodio è dedicato a Charlie Watts, storico batterista della rockband scomparso nel 2021: con degli omaggi e delle interviste d’archivio, i suoi compagni racconteranno la sua storia in un vero e proprio tributo.

