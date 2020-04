Rolling Stones: il significato della nuova canzone "Living in A Ghost Town"

Dopo la performance ad One World. Together At Home, i Rolling Stones tornano protagonisti con un brano inedito, il primo in otto anni. Si chiama "Living in A Ghost Town" ed è disponibile da ieri sulle principali piattaforme di streaming e su YouTube.

Il frontman della band, il leggendario Mick Jagger, sul proprio account ufficiale Instagram ha voluto spiegare il significato del brano, che può a tutti gli effetti definirsi profetico in quanto racconta una città fantasma, "meravigliosa prima che ci chiudessero tutti".

Il riferimento più comune può portare al lockdown che sta vivendo il mondo in questi giorni a causa della pandemia di Coronavirus, ma non è così. Jagger, infatti, ha sottolineato che la canzone "non è stata scritta ora, ma si adatta perfettamente alla situazione che stiamo vivendo".

"Living in A Ghost Town" infatti è "la storia di un posto pieno di vita che diventa un luogo dove non c'è più niente", una città fantasma appunto, come sono diventate le principali metropoli del mondo.

Keith Richards tramite i propri canali social ha rivelato che i piani iniziali degli Stones prevedevano la pubblicazione del brano nel nuovo album, "poi è scoppiato il casino ed insieme a Mick abbiamo deciso di completarla adesso per pubblicarla".

Charlie Watts ha definito la canzone "adatta a rispecchiare l'umore del momento", mentre Ronnie Wood ha voluto ringraziare i fan per l'affetto che hanno ricevuto negli ultimi tempi.

Il video musicale mostra proprio le città deserte durante la quarantena.