Roman Reigns duro contro un fan: 'Sono il miglior performer di questa generazione'

Con la vittoria all'Universal Championship, Roman Reigns si è confermato come uno dei nomi più importanti dell'intero roster WWE. Tuttavia non tutti i fan sono contenti delle ultime scelte della federazione, e un utente che si è lamentato su Twitter ha ricevuto una dura risposta direttamente dal Big Dog.

"Continuano a fare ingoiare Roman alla gente... è davvero un atleta sopravvalutato. La cintura ha cambiato mani talmente tante volte da non avere più prestigio. Che schifo" ha scritto un fan in risposta ad un tweet di Paul Heyman, nuovo alleato della superstar.

Attraverso il suo profilo, Reigns ha commentato: "L'unica ragione per cui mi ingoiate, è perché continuate a tenere la bocca aperta. Sono il miglior performer di questa generazione e il titolo è finalmente nelle mani di chi può dargli il giusto valore."

Secondo alcuni rumor (via Comicbook.com), il regno del nuovo Universal Champions potrebbe durare molto a lungo, con Vince McMahon che sarebbe disposto a lasciare il titolo in mano a Reigns fino a WrestleMania 37, evento previsto per marzo 2021.

Critiche a parte, molti appassionati sembrano aver apprezzato il risultato dell'incontro: il post condiviso da Reigns, con la frase "È tornato al suo posto", ha ricevuto infatti oltre 670 mila mi piace solo su Instagram. Cosa ne pensate della risposta di Reigns? Fatecelo sapere nei commenti.



Per altre notizie sulla WWE, vi ricordiamo che Netflix ha cancellato la serie su Big Show.