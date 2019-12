Il romanzo prequel di Star Trek: Picard arriverà a febbraio

Nei giorni scorsi i fan del franchise creato da Gene Roddenberry hanno ricevuto un regalo di Natale anticipato: stiamo parlando del teaser trailer di Star Trek: Picard, serie TV incentrata sulla figura del leggendario capitano. Inoltre è stata annunciata la data di uscita del romanzo prequel delle vicende dello show.

L'autrice dell'opera è Una McCormack, già responsabile di otto libri ambientati nell'universo di Star Trek. A partire dall'11 febbraio quindi tutti i fan del comandante dell'Enterprise potranno mettere le loro mani su "Star Trek Picard: The Last Best Hope", scoprendo così i vari retroscena della serie TV con Patrick Stewart. Ecco il commento di Veronica Hart, dirigente di Star Trek Las Vegas: "Dal momento in cui abbiamo annunciato la serie, abbiamo ricevuto un supporto fantastico da tutti i fan, entusiasti di rivedere Jean-Luc Picard. Svilupperemo questo brand anche attraverso fumetti e libri che ci permetteranno di introdurre lo show in una maniera originale e coinvolgente, mostrando anche la bravura dei nostri partner".

L'opera principale invece andrà in onda a partire dal prossimo 23 gennaio, sarà quindi precedente al romanzo prequel, che ci riporterà nelle ambientazioni viste nelle puntate della prima stagione. C'è un'altra buona notizia: Star Trek: Picard è stata rinnovata per una seconda stagione, che andrà in onda su CBS All Access.