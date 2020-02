Il romanzo prequel di Star Trek: Picard svela il nuovo capitano della Enterprise

Mentre su Prime Video prosegue la programmazione di Star Trek: Picard, nuova serie incentrata sulle vicende dell'iconico personaggio di Patrick Stewart, Comicbook.com ha scoperto un interessante dettaglio sulla USS Enterprise direttamente dal romanzo prequel dello show.

Come alcuni di voi ricorderanno, nel fumetto Star Trek: Picard - Countdown pubblicato per anticipare la serie Amazon è stato rivelato che Picard e Georgi La Forge, riuniti per costruire la flotta di salvataggio Romulana, hanno lasciato il comando della USS Enterprise ad una persona fidata.

Ebbene, secondo quanto emerso dal romanzo Star Trek: Picard - The Last Best Hope (via Comicbook.com) si tratta di Worf, volto noto del franchise interpretato da Michael Dorn e apparso in The Next Generation e in Deep Space Nine.

Il romanzo scritto da Una McCormack è ambientato quasi 20 anni prima degli eventi dello show Amazon, dunque non sappiamo se Worf è rimasto al comando della nave per tutto questo tempo, ma ciò potrebbe anticipare un coinvolgimento del personaggio nelle future stagioni di Picard. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.

Nel frattempo, per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Star Tre: Picard 1x05 e alle ultime notizie sulle riprese della terza stagione di Star Trek: Discovery.