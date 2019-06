Il romanzo YA Aurora Rising diventerà una serie prodotta dalla MGM Television

Aurora Rising, thriller fantascientifico per ragazzi, da poco pubblicato, diventerà uno show televisivo prodotto dalla MGM Television. Il romanzo è scritto a quattro mani da Amie Kaufman e Jay Kristoff ed è il primo del Ciclo Aurora che prevede la sua imminente pubblicazione in dieci Paesi Stranieri

La MGM Television, oltre che della produzione, si occuperà anche della distribuzione della serie YA Aurora Rising a livello internazionale. Il romanzo, che è stato pubblicato il 7 maggio, è considerato un libro per giovani lettori. Ambientato nell'anno 2380, Aurora Rising segue la vicenda di Ty Jones, il cadetto più alto dell'Aurora Academy, e la sua squadra indesiderata di emarginati quando si rendono conto che la ragazza che hanno salvato da centinaia di anni potrebbe essere il catalizzatore per una lunga guerra.

Bill Todman Jr. e Edward Millstein (Married to the Mob, Grandma's Boy, Wild Wild West) saranno i produttori esecutivi insieme a Limor Hakim per conto della Level 1 Entertainment. Kaufman e Kristoff faranno invece da consulenti alla produzione. Max Kisbye, vicepresidente esecutivo della MGM, e Rob Hochberg, direttore, supervisioneranno la serie. "Amie e Jay hanno creato qualcosa di veramente speciale con Aurora Rising. Il loro romanzo unisce perfettamente il genere della commedia, dell'azione e del sentimentale in un modo davvero meraviglioso. Non vediamo l'ora di lavorare insieme a Bill e all'intero team creativo della Livello 1 Entertainmente per portare questa straordinaria storia in televisione", ha affermato Steve Stark, Presidente della MGM.

"Siamo entusiasti di lavorare con la MGM Television, con Amie Kaufman e Jay Kristoff per trasformare quest'epopea spaziale in una fantastica serie televisiva", hanno dichiarato Todman e Milstein. La MGM Television sta inoltre sviluppando la trilogia Starbound, più venduta di Kaufman, scritta da Meagan Spooner. Eric Balfour, Stephanie Varella, Martin Berneman e Warren Littlefield ne sono i produttori esecutivi.