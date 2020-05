Romina Power a 13 anni: le foto inedite di un provino pubblicate dalla cantante

Romina Power, figlia delle star hollywoodiane degli anni '50 Linda Cristian e Tyrone Power, ha pubblicato alcune foto sul suo profilo Instagram che la ritraggono all'età di 13 anni, scatti che aveva mandato, come scritto all'interno del post, per un provino alla casa cinematografica De Laurentiis.

Quelle istantanee risalgono alla prima volta che Romina partecipava ad un'audizione da attrice. Romina ha iniziato molto presto la sua carriera nel mondo dello spettacolo, che, come molti non sanno, ha preso il via proprio da stella del cinema.

Gli scatti in bianco e nero sono quelli che aveva all'epoca inviato alla produzione cinematografica per partecipare al casting del film "Menage all'italiana" di Franco Indovina con Ugo Tognazzi. Soltanto in un secondo momento, quando aveva già conosciuto quello che sarebbe diventato poi suo marito Albano, ha intrapreso la carriera da cantante.

Nata a Los Angeles, si trasferì da giovane in Italia, Paese molto amato da entrambi i genitori, e il suo nome fu inventato da suo padre, che amava a tal punto Roma da chiamare sua figlia in un modo che gli ricordasse la città italiana.

La cantante sembra essere una persona attaccata al passato, e queste foto amarcord lo confermerebbero. Romina Power ripensa ancora alla storia con Albano, e sul suo profilo social ci sono molti scatti nostalgici di lei da giovane, come anche foto dei suoi figli.

Sappiamo che Romina sta trascorrendo il lockdown in casa a Cellino San Marco con suo figlio Yari Carrisi, protagonista di una controversia con Barbara d'Urso tutt'ora in corso per le parole pesanti che il cantante ha rivolto contro la presentatrice.