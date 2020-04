Romina Power confessa: 'Io e Al Bano ci amiamo ancora'

Ha lanciato una bomba oggi pomeriggio Romina Power, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo. Quello tra lei, Albano Carrisi e Loredana Lecciso è un triangolo amoroso che dura da sempre. Le ultime dichiarazioni rivelano che Albano e la Lecciso sono tornati insieme.

Ma adesso le carte in gioco si sono rimescolate dopo questa dichiarazione di Romina Power, che dichiara al programma tv: "Lui mi ama ancora, e anche io lo amo ancora. Se vivi con una persona per 30 anni, come puoi togliere l'unione e l'amore da quello che si ha vissuto insieme? Resterà sempre ".

Romina si lascia andare ai ricordi del passato, riguardando con nostalgia ai tempi in cui lei e Al Bano viaggiavano per le tournée dei concerti insieme a tutta la famiglia. Di certo sono una delle "coppie per antonomasia", di quelle che rimangono impresse nella storia, così come ha detto Silvia Toffanin durante lo show dopo la confessione di Romina Power.

Ma come la prenderà Loredana Lecciso questa dichiarazione? Dopo la presenza di Al Bano e Romina a Sanremo 2020 i rumors sul loro amore si sono sprecati, ma d'altra parte l'ultima intervista di Al Bano vedeva il ritorno della coppia con la Lecciso. C'è sicuramente da attendersi molto presto una risposta da parte di Loredana, o forse da Albano stesso.