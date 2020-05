Romina Power, grande gaffe con Mara Venier durante Domenica In

Oggi pomeriggio è andato in onda Domenica In, programma condotto da Mara Venier, che come sempre è una garanzia in fatto di gaffe e fuori programma. Dopo un breve stop lo show TV è ripartito adattandosi all'emergenza Coronavirus intervistando gli ospiti in collegamento da remoto.

Stavolta è stato il turno di Romina Power, anche lei ben collaudata al gossip. Connessa da Cellino San Marco insieme al figlio Yari Carrisi (che ricordiamo è stato al centro di una polemica con Barbara d'Urso), durante la conversazione con la conduttrice TV ha avuto un piccolo problema tecnico con la telecamera.

Romina Power stava parlando del motivo per cui si trova in terra pugliese, molto vicino al suo ex Albano Carrisi col quale sembra non finire mai, quando la telecamera che la inquadrava ha girato bruscamente.

" L’operatore è inciampato ", ha detto Romina, e Mara Venier lo ha invitato a farsi vedere chiedendogli se stesse bene: " Mi hanno telefonato da Roma per avvertirmi che la mia ombra si vedeva riflessa nella vetrata alle spalle di Romina, e per rispondere sono inciampato " ha risposto il tecnico.

Insomma, in un modo o nell'altro, nei suoi programmi TV Mara Venier fa parlare di sé, ed ha spesso un posto di eccellenza ne I nuovi mostri a "Striscia la notizia". Le toccherà anche stavolta?