Romina tenta Albano: la Lecciso è su tutte le furie

Romina Power ha deciso di ristabilirsi nuovamente in Italia, in particolare in Puglia, la terra natia del suo ex marito Albano. La cosa sembra aver però totalmente spiazzato Loredana Lecciso, la compagna del cantante da ormai moltissimi anni.

La Power è al momento alle prese con una nuova campagna pubblicitaria che mira a sensibilizzare il pubblico sul tema ambientale. Al suo fianco come sempre c'è su figlio Yuri che sta tentando di ripercorrere la strada dei suoi genitori. Il giovane Carrisi vorrebbe infatti costituire un nuovo duo canoro con Thea Curdi, la sua nuova fidanzata.

Nel frattempo sono sempre più insistenti le voci a favore della partecipazione di Romina e Albano a Sanremo 2021, anche se i due non si sono ancora espressi in merito. Naturalmente visto il successo di questa coppia e soprattutto l'affetto che il pubblico riserva loro da ormai molti anni, Amadeus sarebbe ben lieto di accoglierli in questa particolare edizione del Festival della Canzone Italiana.

Il conduttore nelle scorse settimane aveva dichiarato che se la pandemia avesse continuato a mettere in difficoltà il mondo televisivo, limitando dunque la presenza del pubblico all'Ariston, Sanremo sarebbe stato a rischio. Intanto però proseguono ininterrottamente i preparativi per questa edizione e sono già molte le canzoni che Amadeus ha avuto modo di ascoltare.