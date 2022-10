Romolus 2 La guerra per Roma: le prime anticipazioni dall'episodio 3 e 4

Romolus II La Guerra per Roma è arrivato in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, e in attesa del debutto dei nuovi episodi da domani venerdì 28 sono arrivate online le prime informazioni sulle puntate 3 e 4 della nuova stagione della serie.

Liberamente reinterpretato da Matteo Rovere, il “Ratto delle Sabine” si è compiuto e la guerra è dichiarata fra i due re di Roma e lo spietato Tito Tazio, il re dei Sabini che in cerca di vendetta tenderà un agguato quasi fatale ai danni dei protagonisti: nel terzo e quarto episodio di Romulus 2, entrambi diretti da Enrico Maria Artale, l’esercito di Tito continua ad avanzare.

Ilia, Yemos e i Ruminales rispondono attaccando un presidio sabino nella speranza di coglierlo di sorpresa, ma finiscono in una trappola. Proprio quando tutto sembra perduto, un nuovo contingente di soldati romani, guidato da Wiros, si lancia alla carica. Yemos uscirà ferito dallo scontro e Wiros, pur di salvarlo, si rivolge alla sacerdotessa Ersilia che propone di portarlo nella terra dei Tusci dove sapranno curarlo. Durante il viaggio, però, un’imboscata da parte dei Sabini rovina il loro piano. Wiros fugge insieme ad Ersilia e al corpo di Yemos con l’intento di raggiungere la destinazione e salvare suo fratello. Intanto Tito scopre la verità sull’identità di Servios, il suo miglior guerriero.

Alla sceneggiatura tornano Filippo Gravino e Guido Iuculano, raggiunti nella writers’ room da Flaminia Gressi e Federico Gnesini. L'appuntamento, lo ripetiamo, è fissato per domani venerdì 28 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

