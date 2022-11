Romulus 2 La guerra per Roma: tutto pronto per il gran finale, svelata la trama!

Dopo gli episodi 5 e 6 di Romulus La guerra per Roma, la stagione sequel di Romulus di Matteo Rover si prepara al gran finale, che andrà in onda domani 11 novembre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Per gli amanti delle piccole anticipazioni, vi segnaliamo le trame ufficiali per gli episodi 7 e 8 di Romulus 2 pubblicate da Sky in queste ore: Negli ultimi due episodi di Romulus II, Tito concede a Wiros tre giorni per arrendersi, ma il re di Roma incita gli altri ad avere speranza nella loro vittoria. Yemos intanto è certo di essere stato scelto dalla Dea e condivide le visioni che la Lupa gli ha rivelato. Wiros sposa Ersilia e il giorno delle nozze è entusiasta di vedere il fratello lì per celebrarlo. Ben presto, però, dovrà affrontare la verità. Wiros lascia i suoi soldati senza parole quando si arrende e cede la città di Roma. L’ex re rientra in città incatenato e sottomesso davanti al suo popolo, ma durante l’umiliante parata, però, una donna si fa spazio tra la folla e gli posa sulle spalle una coperta lasciando Tito sconvolto: quest’ultimo vuole delle risposte e le troverà lasciando Wiros nei boschi nel bel mezzo della tempesta.

Romulus Ii – La Guerra Per Roma giunge al gran finale domani venerdì 11 novembre su Sky Atlantic e in streaming su NOW: inoltre, tutti gli episodi saranno disponibili anche on demand.

