Romulus 2 La guerra per Roma: svelata la trama degli episodi 5 e 6

Da domani, venerdì 4 novembre, in esclusiva assoluta su Sky e in streaming su NOW arriveranno il quinto e il sesto episodio della serie di Matteo Rovere, Romulus 2 La guerra per Roma, e in questi minuti sono arrivate online le prime anticipazioni dalle prossime puntate.

Nel quinto e sesto episodio di Romulus II, Yemos e Wiros, tornati a Roma, devono affrontare la mancanza di cibo nel villaggio: Wiros ordina di prendere il sale nascosto nel recinto dedicato alla dea Rumia, ma non tutti sono d’accordo con lui. Le tensioni sfociano in uno scontro terribile. Intanto ad Alba i re Latini dichiarano fedeltà a Tito che li ripaga in modo inaspettato. Mentre i Sabini marciano verso la città nemica, Roma si prepara alla battaglia con l’intero esercito schierato alle porte: comincia un duro combattimento. Proprio sul campo, Yemos vede apparire la Lupa e decide di seguirne il consiglio. Questa scelta cambierà il rapporto tra i due fratelli e spingerà Yemos a compiere un’azione drastica. Intanto le sacerdotesse scappano, eccetto Ersilia.

La guerra mossa da Tito Tazio a Roma è ormai giunta al suo apice. Il re dei Sabini è arrivato alle porte della città al fianco dei re Latini, suoi nuovi alleati: lo scontro si preannuncia decisivo, nonché fra i più cruenti e spettacolari che la TV italiana ricordi.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Romulus 2.