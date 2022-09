Romulus 2: il nuovo trailer ufficiale! La serie debutterà alla Festa del cinema di Roma

Dopo il primo trailer ufficiale di Romulus La guerra per Roma, seconda stagione di Romulus, è stato annunciato che i primi episodi della serie tv saranno presentati alla Festa del cinema di Roma 2022.

ROMULUS II - LA GUERRA PER ROMA, è il secondo capitolo della serie Sky Original firmata da Matteo Rovere e prodotta da Sky Studios, Cattleya e Groenlandia in collaborazione con ITV Studios. Prima del mito, oltre la leggenda, la nascita di Roma come non è mai stata raccontata in 8 nuovi episodi, di cui oggi viene rilasciato il trailer ufficiale che potete trovare comodamente all'interno del player dell'articolo.

La seconda stagione di Romulus arriverà dal 21 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Ai protagonisti della prima stagione Andrea Arcangeli (Yemos), Marianna Fontana (Ilia) e Francesco Di Napoli (Wiros) si aggiungono Valentina Bellè (Volevo fare la rockstar, L’uomo del labirinto, Catch-22) nei panni di Ersilia, a capo delle sacerdotesse Sabine; Emanuele Maria Di Stefano (La scuola cattolica, Siccità) che interpreta il re dei Sabini Tito Tazio, figlio del Dio Sancos, il più potente nemico di Roma; Max Malatesta (Favolacce, Il primo Re) è Sabos, consigliere e braccio destro del re dei Sabini; Ludovica Nasti (L’amica geniale) veste i panni di Vibia, la più giovane fra le sacerdotesse Sabine; mentre Giancarlo Commare (Skam Italia, Maschile singolare, La Belva) è Atys, il giovane re di Satricum. Tornano anche Sergio Romano (Amulius), Demetra Avincola (Deftri) e Vanessa Scalera (Silvia).

