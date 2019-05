Romulus: Matteo Rovere alla regia della serie sul primo re di Roma

Cattleya, casa di produzione di Gomorra - La serie, sta realizzando una serie tv su Romolo, il primo re di Roma, per Sky Italia. Romulus sarà diretta da Matteo Rovere, regista de Il primo re. Lo show segna il debutto in tv del cineasta romano. La serie sarà composta da dieci episodi e le riprese inizieranno ai primi di giugno nella Capitale.

Protagonisti di Romulus saranno Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco Di Napoli, per la di Rovere al fianco di Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale. La sceneggiatura è ad opera di Rovere, Filippo Gravino e Guido Iuculano.

Romulus è ambientata nel VIII secolo a.C., in un mondo primitivo e brutale, in cui il destino dell'uomo è deciso dal potere spietato della natura e degli dei. Si tratta della storia di Romolo e del fratello Remo, osservati attraverso gli occhi di tre persone segnate dalla morte, dalla solitudine e dalla violenza: Iemos, Wiros e la giovane vestale Ilia.



Lo showrunner e regista della serie, Matteo Rovere ha spiegato:"Romulus è un racconto di sentimenti, guerra, fratellanza, coraggio e paura. Si tratta di un grande affresco epico, una ricostruzione fortemente realistica degli eventi che hanno portato alla fondazione di Roma; è un'indagine sulle origini e il significato profondo del potere in Occidente. Un viaggio in un mondo arcaico e spaventoso, dove ogni cosa è sacra e gli uomini sentono ovunque la presenza degli dei. Lavorare con Sky, Cattleya e ITV, tre partner di straordinario valore ed esperienza, mi sembra il modo migliore per affrontare quest'avventura".

Matteo Rovere ha girato Il primo re, con Alessandro Borghi protagonista nel ruolo di Remo. Si era già parlato mesi fa di questo progetto in particolare a febbraio: Il primo re in tv, come prodotto seriale. Ora Matteo Rovere torna a raccontare le origini di Roma e le aspettative non possono che essere molto alte.