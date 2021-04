Romulus, grande notizie per i fan: Sky annuncia la seconda stagione!

Come avete potuto leggere nella nostra recensione di Romulus, la serie di Matteo Rovere che ha messo in scena il mito di Romolo e Remo è stata accolta con entusiasmo dal pubblico, tanto che Sky Atlantic ha deciso di rinnovarla per una seconda stagione.

Le riprese della seconda parte di Romulus avranno inizio nel mese di maggio e secondo quanto fa sapere il network, le puntate dello show saranno girate a Roma e dintorni. Inoltre Sky ha annunciato che si impegnerà per ottenere la certificazione di produzione Net Zero Carbon, collaborando con Albert e Zen2030, il cui primo obiettivo sarà di ridurre del 50% le emissioni di anidride carbonica del set. Nei nuovi episodi di Romulus seguiremo ancora le vicende di Yemos e Wiros, amici fraterni che sono riusciti nel loro intento di fondare la famosa città, nel far questo però hanno attirato l'attenzione di un nuovo potente avversario, si tratta del Re dei Sabini, che entrerà presto in conflitto con i due protagonisti.

Le otto puntate che compongono la seconda stagione saranno sempre girate in protolatino, alla regia inoltre troveremo Matteo Rovere, Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale, mentre ad occuparsi della sceneggiatura saranno presenti Filippo Gravino, Guido Iuculano insieme a Flaminia Gressi e Federico Gnesini. Per finire, vi lasciamo con questo video dal dietro le quinte di Romulus.