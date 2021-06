Romulus, ecco le prime foto dal set della seconda stagione della serie Sky!

Sky ha pubblicato le prime immagini di Romulus, la serie di Matteo Rovere alle origini del mito della nascita di Roma. Le riprese dei nuovi episodi della serie co-prodotta da Sky, Cattleya, Groenlandia e in collaborazione con ITV Studios, sono attualmente in corso fra Roma e dintorni e proseguiranno fino a novembre, per un secondo capitolo.

Diversi i nuovi ingressi nel cast degli otto nuovi episodi della serie Sky Original che andranno ad affiancare i protagonisti Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco Di Napoli: Valentina Bellè (Dolceroma, L’uomo del labirinto, Catch-22) sarà Ersilia, a capo delle sacerdotesse sabine; Emanuele Maria Di Stefano (Siccità) interpreterà il re dei Sabini Titos Tatios, figlio del Dio Sancos, il più potente nemico di Roma; Max Malatesta (Favolacce, Il primo Re) sarà Sabos, consigliere e braccio destro del re dei Sabini; Ludovica Nasti (L’amica geniale) vestirà i panni di Vibia, la più giovane fra le sacerdotesse Sabine; mentre Giancarlo Commare (Skam Italia, Maschile singolare, La Belva) sarà Atys, il giovane re di Satricum. Sul set dei nuovi episodi anche Sergio Romano (Amulius), Demetra Avincola (Deftri), Vanessa Scalera (Silvia), già nel cast della prima stagione.

Sky annunciato la seconda stagione di Romulus lo scorso mese di aprile.

Come già la prima, venduta da ITV Studios in più di 40 territori, anche la seconda stagione della serie sarà interamente girata in protolatino. Il team di regia è formato da Matteo Rovere, Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale, cui si aggiunge Francesca Mazzoleni (Punta Sacra, Succede), dietro la macchina da presa di uno dei nuovi episodi.

Nella trama della seconda stagione, Yemos e Wiros, uniti come fratelli, hanno fondato la loro città e l’hanno consacrata a Rumia. Roma e i suoi due re diventano presto un simbolo di libertà e accoglienza, ma accendono l'attenzione di un nemico potente: Titos Tatios, il re dei Sabini.

Le new entry ufficiali sono Valentina Bellé, Emanuele Maria Di Stefano, Max Malatesta, Ludovica Nasti e Giancarlo Commare.



