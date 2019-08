Romulus: il dietro le quinte mostra l'ambizione della serie Sky

Romulus, la serie diretta da Matteo Rovere e che andrà in onda su Sky, è nel pieno della produzione e, dalle notizie che giungono dal set, non si può negare l’ambizione del progetto che narrerà le vicende di Romolo, il primo re di Roma e rappresenterà il debutto del regista in tv.

La ricostruzione degli scenari è meticolosa ed è stato allestito, ad esempio, un intero villaggio di grande estensione, che include anche un tempio di Vesta che ha richiesto sei mesi di lavori in cui sono stati coinvolti anche diversi archeologi in modo da avere un risultato il più fedele possibile alla realtà. In più, stanno venendo impiegate migliaia di comparse e sono state forgiate centinaia di armi.

Rovere, che già in passato aveva fornito alcuni dettagli sull’opera, ha dichiarato: “Romulus parla di sentimenti, guerra, fratellanza, coraggio e paura”. Pur essendo concettualmente simile a Il primo Re , la serie se ne differenzierà presentando un cast diverso e soprattutto iniziando in un periodo precedente rispetto a quello del film e si concentrerà sugli elementi che hanno portato alla fondazione del mito di Roma. Inoltre, afferma il regista: “è un’indagine delle origini e dei significati profondi del potere in Occidente: un viaggio in un mondo arcaico e spaventoso, dove tutto e sacro e le persone avvertono ovunque la presenza misteriosa e ostile degli dei”.

Riccardo Tozzi, il fondatore di Cattleya (impegnata nella realizzazione della serie) ha spiegato che, sebbene non si tratti della serie italiana più costosa, “è la più complessa mai fatta”. Ciò viene confermato anche da Nils Hartmann, il direttore delle produzioni originali Sky: “una serie come questa non è mai stata fatta prima in Italia”. Romulus è stata concepita, infatti, come un prodotto internazionale e che ha alla sua base uno dei brand italiani più riconoscibili: Roma.

Ricordiamo che Sky Atlantic ha pubblicato le prime immagini ufficiali di Romulus. Quali sono le vostre aspettative per la serie?