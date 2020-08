Romulus, il trailer ufficiale svela l'uscita della serie di Matteo Rovere

Il progetto di Matteo Rovere incentrato sulla nascita di Roma è uno dei più attesi dagli appassionati di serie TV. Oltre alla prime foto dal set di Romulus, vi segnaliamo il nuovo trailer condiviso da Sky.

Trovate il video in calce alla notizia, il teaser ci mostra le prime scene della produzione di Sky Original ambientata nell'ottavo secolo a. C. e incentrata sui personaggi di Yemos, la vestale Ilia e Wiros, tre ragazzi interpretati rispettivamente da Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco Di Napoli. Insieme a loro troveremo Giovanni Buselli, Silvia Calderoni, Sergio Romano, Demetra Avincola, Ivana Lotito, Gabriel Montesi e Vanessa Scalera.

A novembre potremo vedere le dieci puntate che compongono la serie nel catalogo di Sky e in streaming su NOW TV, l'opera sarà diretta da Matteo Rovere, già regista de "Il Primo Re", lungometraggio dedicato alla vita dei fratelli Romolo e Remo, insieme a lui ritroveremo anche Filippo Gravino, sceneggiatore del film, che si è occupato della scrittura degli episodi di Romulus. Girato completamente in protolatino, lo show ci mostrerà un mondo violento, dove le popolazioni del Lazio si affrontano per il dominio del territorio circostante, mentre ogni evento naturale viene attribuito al potere degli dei.

Infine vi segnaliamo questa intervista al regista di Romulus, in cui Matteo Rovere rivela alcune curiosità sulla produzione Sky, Cattley e Groenlandia.