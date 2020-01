Ron Howard parla della serie di Willow in lavorazione per Disney+

Anche se non è stata ancora ufficialmente ordinata da Disney+, la serie tv di Willow è attualmente in lavorazione, e Ron Howard non potrebbe esserne più entusiasta.

"Stiamo sviluppando Willow per Disney+. Non so chi dirigerà gli episodi, ma Jon Kasdan si sta occupando della sceneggiatora, e ci sta mettendo tutto se stesso, sta facendo un gran lavoro. Non abbiamo ancora ricevuto il via libera, ma se succede, mi rimboccherò le maniche per poterne essere parte. Sarebbe meraviglioso poter tornare in quel mondo" racconta ai microfoni di Collider Ron Howard, regista del film cult degli anni '80 a cui si ispira lo show che andrà in onda sul servizio streaming Disney.

E quando gli viene chiesto qual è stato il processo decisionale dietro alcune delle scelte della serie, come ad esempio il numero di episodi, spiega: "Quello che succede è che chiedono allo showrunner cosa ne pensa, qual è il piano, e se va bene anche a loro si procede, altrimenti se ne parla [e si cerca di raggiungere un accordo che vada bene a tutti]. In questa era di serie evento, si dà un grande spazio e un grande peso agli showrunner, alle menti creative dietro lo show e alla loro visione. È una delle ragioni per cui i prodotti televisivi sono di una così alta qualità al giorno d'oggi, perché prestano attenzione agli showrunner e li considerano degli autori, autori di qualcosa per cui hanno una grande passione. Nel nostro caso si tratta di Jon Kasdan, e lui adora Willow, e la cosa mi entusiasma davvero tanto".

Howard non può aggiungere molto, se non qualcosa sull'ambientazione dello show, data anche la notizia già trapelata del ritorno di Warwick Davis... "Vista la presenza di Warwick Davis, credo di poter dire che sarà ambientato qualche decade dopo il film".

E voi che ne pensate? Vi entusiasma l'idea di una serie tv su Willow? Fateci sapere nei commenti.