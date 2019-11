Ronald D. Moore parla della NASA e della quinta puntata di For All Mankind

Come avete potuto leggere nelle nostre prime impressioni di For All Mankind, lo show presente nel catalogo di Apple TV+ racconta un mondo in cui i sovietici sono riusciti ad arrivare per primi sulla luna. La grande passione per lo spazio di Ronald Moore risulta evidente da questa intervista in cui il produttore rivela qualcosa in più sulla serie.

Lo showrunner è stato intervistato dalla testata online ComicBook.com, e la prima domanda riguarda proprio l'impatto che la NASA e i viaggi spaziali hanno avuto sul percorso di crescita di Ronald D. Moore: "Penso che la NASA dovrebbe avere di nuovo il compito di effettuare viaggi spaziali sulla luna e anche oltre. Ci sono diversi motivi per questo cambio di focus, prima di tutto il cambio delle amministrazioni, ognuna con delle priorità diverse".



Le domande si spostano poi su una delle caratteristiche del genere fantascientifico, cioè quello di affrontare problemi moderni ponendoli poi in un contesto futuristico: "Ogni opera fantascientifica riflette il periodo in cui è stata scritta. Abbiamo deciso di dipingere i viaggi spaziali e il futuro in una maniera più ottimista, del tipo la storia è andata così ma sarebbe potuto andare anche meglio, e ovviamente noi avremmo potuto avere un presente diverso e un futuro migliore se avessimo fatto queste cose".



