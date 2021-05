Ronaldo ed il mistero del trasloco delle auto: c'è davvero aria d'addio dalla Juve?

Sul web si continua a parlare del trasloco delle auto di Cristiano Ronaldo da Torino ed in molti hanno collegato questo massiccio trasferimento al possibile addio alla Juventus, di cui si parla già da tempo. Quest'oggi arrivano delle nuove dichiarazioni a riguardo: a diffonderle il vicino di casa di CR7, Luciano Saroglia.

Intervistato da Radio Punto Nuova, Saroglia ha affermato che "essendo torinese, tifo per l'unica squadra di Torino, ovvero il Toro. Tre anni fa, quando arrivò Cristiano Ronaldo, arrivarono due camion a scaricare le automobili. Ieri sera, verso le 23.30, hanno caricato parte del parco auto di Ronaldo. e non erano camion della municipale. Le bisarche si son prese le macchine e le hanno portato via. Abbiamo visto Ronaldo che controllava le auto e tutte le operazioni. Improbabile che sia un trasloco Torino per Torino. Sentivamo dialoghi con gli autisti ma erano in straniero. CR7 è un vicino di casa normale, mai una festa, festini, eccetera, mai una lamentela. Il vantaggio è stato che, da quando Cristiano abita in zona, è aumentato il controllo delle pattuglie di polizia e vigili urbani".

Tuttavia, nonostante ciò, molti esperti di mercato continuano ad affermare che quanto avvenuto ieri non è da intendersi come un chiaro indizio sul futuro del cinque volte Pallone D'Oro. Pur essendoci dei dubbi sulla permanenza di Ronaldo con la casacca bianconera, infatti, anche negli scorsi anni il portoghese ha trasferito le sue auto all'estero per i controlli di rito.

Nel frattempo, la Juventus sta scegliendo il nuovo allenatore e si continua a parlare di Zidane come. nuovo tecnico.