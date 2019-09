Ronan affronterà finalmente Thanos in What...If? secondo una nuova fan theory

Anche se non dedicherà un episodio a ciascun film del MCU, Kevin Feige ha confermato che nell'attesa serie animata What... If? verranno trattati tutti e 23 i capitoli che hanno composto l'infinity Saga. Stando a una teoria condivisa da un fan, lo show sarebbe dunque un'ottima occasione rivedere Ronan l'accusatore.

Il personaggio interpretato da Lee Pace è apparso quest'anno in Captain Marvel, ma essendo il film con Brie Larson ambientato negli anni '90 Ronan non compare nel MCU da quando è stato sconfitto da Star-Lord nel primo Guardiani della Galassia.

Nel film di James Gunn, una volta impossesatosi della Gemma del Potere, Ronan aveva intenzione di affrontare Thanos dopo aver distrutto Xandar e tutti suoi abitanti: e il punto è proprio questo, cosa sarebbe successo se non avesse incontrato i Guardiani sulla sua strada?

Stando alla speculazione emersa su Reddit, la serie animata potrebbe proprio mostrare l'attacco di Ronan a Xandar e seguito uno spettacolare scontro tra l'accusatore - che potrebbe contare sulla Gemma del Potere - e il Titano Pazzo.

Per il momento l'unica conferma di What... if? sul fronte dei Guardiani è che Star-Lord non sarà Peter Quill ma bensì Tchalla: guardate le immagini leak con Star-Lord, Captain America zombie e Peggy Carter aka Captain Bretagna.