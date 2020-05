Ronda Rousey, il toccante tributo ad Hana Kimura: 'Il cyberbullismo è una reale minaccia'

Ronda Rousey ha condiviso sui social un lungo e commovente messaggio per ricordare Hana Kimura, la wrestler giapponese e star dello show Netflix Terrace House scomparsa tragicamente nei giorni scorsi all'età di 22 anni.

"Ad Hana Kimura e la sua famiglia, sono incredibilmente dispiaciuta per la tua perdita. Non ci sono parole che possono guarire una questa ferita, riposa in pace Hana Kimura. Se qualcuno che sta leggendo sta soffrendo, sappiate che potete ricevere aiuto" ha scritto l'ex campionessa della UFC, ora sotto contratto con la WWE, nel post che potete trovare in calce.

La Rousey ha poi parlato dell'impatto che il cyberbullismo può avere sulle persone: "Il cyber bullismo è una minaccia reale e in crescita nella nostra società. Soccombere non è essere deboli, è umano. Ci siamo evoluti per pensare che le nostre vite dipendono dall'accettazione sociale perché la maggior parte della storia umana, la nostra sopravvivenza, è dipesa dal rimanere all'interno di certi gruppi sociali. So che i troll che passano le loro giornate a molestare gli altri online hanno i propri demoni mentali, ma per favore trovare un modo diverso per sfogare il vostro veleno che non sia buttarlo addosso agli altri. Anche il peso di una cannuccia può spezzare la schiena di un cammello, basta una piccola spinta per poter spingere qualcuno oltre il limite. Siate gentili quanto vorreste che gli altri fossero con voi, invece di ripagare in questo modo la malizia e la negligenza che vi affligge. Non passarlo ad altri, proteggete il mondo da ciò che avete dovuto sopportare invece che diffonderlo."

In seguito alla morte di Hana Kimura, lo ricordiamo, Netflix ha deciso di sospendere Terrace House a data da destinarsi.