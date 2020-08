Ronni Hawk, la star Disney in arresto per violenza domestica

Lo scorso venerdì Ronni Hawk, protagonista di Stuck in the Middle su Disney Channel e On My Block su Netflix, è stata arrestata a Los Angeles con l'accusa di aggressione. Stando a quanto riporta TMZ, la polizia sarebbe intervenuta dopo una segnalazione per violenza domestica.

Gli ufficiali hanno riferito che una discussione verbale tra Ronni Hawk e il suo fidanzato è degenerata in rissa e che i danni riportati dall'uomo, graffi e ferite visibili, erano sufficienti per arrestare la donna. L'attrice è stata quindi condotta nella prigione di Van Nuys, e dovrà rispondere del reato di lesioni corporali ai danni di un coniuge o convivente.

Ronni Hawk, classe 1999, ha in passato fatto notizia per le polemiche suscitate da alcune sue posizioni politiche, in palese contraddizione con i ruoli sullo schermo. Nel 2018, infatti, i fan di On my block ne hanno chiesto a gran voce il licenziamento sui social, dopo la scoperta di alcuni tweet del 2016, poi rimossi, in cui l'attrice esprime il suo sostegno a Donald Trump alle elezioni presidenziali americane del 2016. On my block è sempre stato celebrato, invece, come un ritratto della gioventù urbana decisamente critico verso le vedute di Trump sui ragazzi di colore, specialmente latini.

Per altri approfondimenti su On my block, rimandiamo alla spiegazione del cliffhanger della terza stagione, considerata dal cast la più sexy della serie Netflix.