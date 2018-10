Room 104: Mahershala Ali e Michael Shannon nel teaser della seconda stagione

HBO ha diffuso in streaming il primo teaser trailer della seconda stagione di Room 104, show creato dai fratelli Jay e Mark Duplass che racconta le storie di diversi personaggi che alloggiano in una singola camera di un tipico motel americano.

Nel cast di questa stagione troveremo il Premio Oscar Mahershala Ali (Moonlight), Joel Allen (Never Goin’ Back), Stephanie Allynne (One Mississippi), Katie Aselton (The League), Judy Greer (Kidding), Brian Tyree Henry (Atlanta), Natalie Morales (Bojack Horseman), Michael Shannon (Fahrenheit 451), Rainn Wilson (The Office) e Charlyne Yi (The Disaster Artist).

La seconda stagione vedrà gi stessi autori, Jay e Mark Duplass, alla regia di alcuni episodi, mentre le sceneggiature sono state affidate a Lauren Budd, Josephine Decker, Esit Giordani, Liza Johnson, Onur Tukel e Julian Wass, oltre agli stessi Duplass.

All’epoca del rinnovo della serie, Amy Gravitt, vice presidente esecutiva della programmazione HBO, aveva dichiarato: “Jay e Mark Duplass sono dei talenti che hanno reinventato brillantemente la serie per l'era moderna. Il formato della serie Room 104 offre infinite possibilità e opportunità per sperimentare nuovi talenti e non vedo l'ora di vedere dove ci porterà lo show. Non ricordiamo quando è stata l'ultima volta che ci siamo tanto divertiti nel fare qualcosa. Siamo entusiasti di poter andare ancora più a fondo nella tana del bian coniglio con questo show”. Jay e Mark Duplass sono produttori esecutivi della serie insieme a Sydney Fleischmann e Mel Eslyn. Tyler Romery è il produttore.

La seconda stagione di Room 104 esordirà su HBO il prossimo 9 novembre.