Room 104: la terza stagione arriva a settembre sull'HBO

È in arrivo il prossimo 13 settembre la terza stagione di Room 104, serie antologica ambientata nella stanza 104 di un motel che si trova in un posto non meglio identificato negli Stati Uniti.

La nuova stagione sarà composta da 12 episodi e vedrà ancora una volta alla guida i fratelli Jay e Mark Duplass, creatori della serie. Ogni episodio racconta una storia diversa, in pieno stile Black Mirror, e spazia tra generi diversi, ma si diversifica anche per quanto riguarda i temi trattati, i toni usati e additirrura il periodo storico. L'unica costante è per l'appunto la stanza 104.

La serie va in onda sull'HBO, che nel frattempo sembra aver interrotto la collaborazione con David Benioff e D.B. Weiss (gli showrunner di Game of Thrones), e vede Sydney Fleischmann e Mel Eslyn in veste di produttori esecutuvi al fianco dei fratelli Duplass.



Nella terza stagione ci saranno episodi che si rifanno al dark comedy, al drama o anche al musical. Tra le storie previste ci sono quella di un uomo che cerca una cura per un problema cronico della pelle, il guardiano di un animale esotico che prova a venderlo e due fratelli che si riuniscono per fare un investimento. Tra gli attori confermati ci sono Luke Wilson (Enlightened, I Tenenbaum), Eric Edelstein (Shameless) e Christine Woods (Hello Ladies).