Rosa Ricci canta Las Divinas con Brenda Asnicar: a Napoli è vero multiverso!

"Il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco" ci ammoniva Doctor Strange qualche tempo fa, ripreso poi da infiniti meme che da quasi due anni popolano i social: mai come stavolta la frase pronunciata da Benedict Cumberbatch assume un significato concreto, almeno per i fan di Mare Fuori e Il Mondo di Patty.

Andiamo con ordine: lo scorso 15 settembre, Brenda Asnicar (che i fan della serie argentina ricorderanno sicuramente per il ruolo di Antonella Lamas Bernardi) è sbarcata in provincia di Napoli, nella fattispecie a Castel Volturno, per l'ultima data del suo Divina Bandida Tour. Perché, dunque, non sfruttare l'occasione per organizzare una graditissima sorpresa?

Durante l'esecuzione di Las Divinas, brano iconico de Il Mondo di Patty, è infatti salita sul palco insieme ad Asnicar la Rosa Ricci di Mare Fuori Maria Esposito (che nei giorni scorsi è finita al centro delle polemiche per un suo post ritenuto sessista): le due hanno duettato e ballato in compagnia di altre star dei social, regalando un momento indimenticabile ai presenti che subito si sono scatenati a suon di video su TikTok e Instagram inneggianti ad un inedito multiverso.

Una sortita al di fuori delle mura dell'IPM di Napoli in vista dell'uscita della quarta stagione di Mare Fuori il prossimo febbraio per Rosa Ricci: speriamo che la nostra si sia divertita abbastanza prima di tornare a preoccuparsi per la sua travagliata storia d'amore con Carmine Di Salvo!