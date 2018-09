Rosamund Pike protagonista dell'adattamento tv The Banker's Wife

Deadline riporta che Rosamund Pike sarà la protagonista dell'adattamento televisivo del romanzo di Cristina Alger, The Banker's Wife. Oltre a recitare nel ruolo della protagonista, Pike sarà anche produttrice esecutiva del progetto con Stiehm, Glatter, Pascal Breton, Ashley Stern e Sherry Marsh, che ha prodotto anche Pose.

The Banker's Wife, diretto da Leslie Linka Glatter e scritto da Meredith Stiehm (Homeland), racconta una vicenda ambientata nel mondo della finanza, fra Ginevra, Parigi, Londra e New York. Due donne sono alla ricerca di risposte quando un incidente aereo le indirizza verso obiettivi paralleli. Mentre indagano su conti offshore nascosti, le due protagoniste finiscono nel mirino di una cospirazione internazionale, fra politici potenti e una rete criminale. Le loro vite cambieranno per sempre.

L'attrice londinese Rosamund Pike è stata candidata all'Oscar quale miglior attrice protagonista per il dramma di David Fincher, scritto da Gillian Flynn, L'amore bugiardo - Gone Girl. Pike è nota anche per i ruoli di Miranda Frost in La morte può attendere, al fianco dello 007 Pierce Brosnan e diretta da Lee Tamahori.

Ha recitato nel ruolo di Jane Bennet in Orgoglio e pregiudizio e ha partecipato a pellicole come We Want Sex, An Education, La versione di Barney e Jack Reacher - La prova decisiva.

Nel 2018 è nel cast di tre film: Entebbe di Josè Padilha, Beirut di Brad Anderson e A Private War di Matthew Heineman.