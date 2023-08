Rosario Dawson: 5 curiosità che non sapevate sull'attrice di Ahsoka

I fan di Star Wars che per qualche ragione non conoscevano Rosario Dawson fino a qualche tempo fa hanno sicuramente imparato a ritenerla un volto familiare sin dal suo annuncio per la serie su Ahsoka: siamo sicuri, però, che anche i più preparati di loro non siano a conoscenza di molte curiosità sulla vita dell'attrice.

L'attrice, che recentemente ci ha elencato le sue ragioni per vedere Ahsoka, ha ad esempio vissuto una vita da senzatetto per alcuni anni: praticamente tutta l'adolescenza di Dawson è trascorsa occupando degli appartamenti abbandonati e spostandosi di casa in casa.

A proposito della sua infanzia, è cosa nota che Rosario Dawson non abbia mai conosciuto il suo padre biologico (il padre adottivo conobbe invece sua madre quando la donna era ormai all'ottavo mese di gravidanza); appassionata di treni, la star di Fast & Furious ha inoltre l'abitudine di spostarsi su rotaie in giro per il mondo in qualunque momento sia possibile.

Storica elettrice democratica, Dawson ha sostenuto attivamente Bernie Sanders durante le presidenziali USA del 2016; infine, è bene ricordare che grazie a lei siamo andati vicini all'assistere una delle morti più veloci della storia del cinema: il suo personaggio inizialmente previsto per La Casa del Diavolo di Rob Zombie avrebbe infatti dovuto tirare le cuoia dopo appena 40 secondi! Non solo Rosario Dawson, comunque: ecco alcune cose che dovreste sapere sul passato di Ahsoka Tano.