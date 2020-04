Rosario Dawson sarà Ahsoka Tano anche in altre serie di Star Wars oltre The Mandalorian

La notizia dell'approdo di Rosario Dawson nel cast di The Mandalorian è stata accolta con grida di giubilio da parte dei fan dello show Disney+ durante le scorse settimane: pare, però, che le buone notizie in tal senso non siano ancora finite.

Aggiornamenti sul contratto firmato da Rosario Dawson per The Mandalorian riportano infatti un dettaglio non da poco, e cioè che l'accordo prevederebbe la possibilità di una partecipazione dell'attrice a più di uno show (si tratta, per intenderci, della stessa tipologia di contratto offerta solitamente ai protagonisti del Marvel Cinematic Universe).

Cosa significa tutto ciò? Al momento non ci sono ovviamente notizie certe sulla possibile apparizione di Ahsoka Tano al di fuori della seconda stagione di The Mandalorian, ma con Disney intenta ad espandere l'universo di Star Wars con altre serie come Kenobi o Cassian Andor è tutt'altro che impensabile che si possa puntare sul personaggio (tra l'altro molto amato dalla fanbase) anche per questi show.

Una situazione in divenire, dunque, ma che conferma la voglia di Disney di puntare parecchio sul personaggio interpretato da Dawson. Voci piuttosto insistenti, intanto, parlano della possibile entrata di Jamie Lee Curtis nel cast di The Mandalorian; una teoria spuntata su Reddit, invece, collegherebbe The Mandalorian al videogioco di Star Wars.