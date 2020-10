Rosario Dawson bisessuale? 'Credo di esserlo, ma non ho mai fatto coming out'

La vita di una star, si sa, è soggetta anche al continuo e quasi morboso interesse su ogni aspetto della sua vita privata: Rosario Dawson ne fa le spese come tutti i suoi colleghi, in particolar modo da quando ha cominciato a spargersi la voce di una sua presunta bisessualità.

Voci che, in realtà, l'attrice non ha voluto smentire: nel corso di una recente intervista Dawson ha di fatto confermato di sentirsi aperta alla bisessualità, pur non avendo mai avuto esperienze con altre donne e non avendo mai sentito il bisogno di fare coming out.

"La gente continua a dire che io abbia fatto coming out, ma in realtà non l'ho fatto. Voglio dire, non è inesatto definirmi così, ma non ho mai fatto coming out. Cioè, immagino di averlo fatto ora" spiegò l'attrice qualche tempo fa, precisando poi: "Non ho mai avuto una relazione del genere, quindi non sono sicura di potermi definire così".

Dawson, comunque, continua a portare avanti la sua relazione con il senatore Cory Booker, con il quale le cose sembrano andare a gonfie vele: i due hanno recentemente parlato della loro convivenza. Vita privata a parte, comunque, ecco quelli che secondo noi sono i 5 migliori film in cui ammirare Rosario Dawson.