Rosario Dawson compie 44 anni: 'Se lavoro così tanto è per il mio aspetto'

Periodo d'oro per Rosario Dawson: l'ingresso trionfale nell'universo di Star Wars nei panni di Ahsoka Tano ha dato nuova linfa, nel caso in cui ce ne fosse bisogno, alla già brillante carriera dell'attrice che compie oggi i suoi primi 44 anni... E che, a suo dire, non lavorerebbe così tanto se non fosse per il suo aspetto.

No, non ci riferiamo alla semplice bellezza (per quanto, sotto quell'aspetto, siamo sicuri che nessuno avrebbe nulla da obiettare), quanto al fatto di esser stata, almeno fino a qualche anno fa, una delle poche rappresentanti in quel di Hollywood di un fascino che non rientrasse nella classica triade donna bianca/capelli biondi/occhi chiari.

"Se lavoro così tanto è proprio per il mio aspetto. Un'amica, una collega bionda con occhi azzurri, un giorno mi disse: 'Tu in questo mestiere riuscirai meglio di me, guardati intorno, sono tutte bionde con gli occhi chiari, mentre non c'è tanta gente con un aspetto come il tuo'. Aveva ragione" spiegò qualche anno fa Dawson durante un'intervista concessa a Vanity Fair.

La situazione è certo cambiata in questi ultimi tempi, ma le occasioni per Rosario Dawson, che per Ahsoka ha lavorato con la doppiatrice originale del personaggio, continuano a non mancare: sarà per caso anche merito del suo talento? A voi l'ardua sentenza!