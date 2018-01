Rosario Dawson conferma che prenderà parte alle prossime stagioni di Daredevil e Iron Fist

Introdotta inizialmente in Daredevil è l’unico personaggio che sia comparso in tutte le serieprodotte da Netflix, eccetto il recente The Punisher . Interpretata da, pare che la donna che ha unito icomparirà sia nella prossima stagione di Daredevil che in

Dal momento che entrambi gli show sono attualmente girati a New York City, non ci sorprende sapere che l’attrice riprenderà il proprio ruolo (seppur minore) in ambedue le serie. Al momento l’attrice non ha anticipato nulla riguardo il futuro di Claire, ma è alquanto probabile che la sua presenza possa servire a gettare le basi per la prossima stagione di The Defenders.



Sfortunatamente dovremo attendere ancora diversi mesi per conoscere la risposta al quesito, ma è quantomeno interessante sapere fin da ora che gli show avranno sempre più connettività, soprattutto se anche altri personaggi cominceranno ad apparire in più serie dello stesso universo. Dopotutto, sarebbe fantastico se Daredevil e Iron Fist lavorassero assieme, non trovate?

La terza stagione di Daredevil dovrebbe debuttare su Netflix nel corso del 2018, mentre la seconda di Iron Fist approderà sulla nota piattaforma di streaming nel 2019 (salvo diversa comunicazione). Al momento non sono ancora disponibili le rispettive finestre di lancio.