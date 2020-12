Rosario Dawson, l'esilarante foto della star di The Mandalorian con Super Mario in spalla

Il Natale è sempre più vicino e per entrare appieno nel suo spirito, le star di tutto il mondo hanno deciso di aderire ad una simpaticissima challenge chiamata Elf on a Shelf. L'ultima della lista ad avervi preso parte è Rosario Dawson, l'inteprete di Ahsoka Tano in The Mandalorian, che ha deciso di mostrarsi con un piccolo Super Mario in spalla.

La didascalia dell'esilarante foto diffusa sui social recita "Mario su Rosario". Questa è una simpatica tradizione tutta americana che nel periodo delle Feste spinge molte persone a posizionare i teneri aiutanti di Babbo Natale in vari luoghi e come vediamo in questi giorni, una rivisitazione di tale tradizione, ha portato molti personaggi famosi a pubblicare delle proprie immagini con personaggi della cultura pop in spalla.

Questo è stato un anno sicuramente da incorniciare per Rosario Dawson. Il suo personaggio in The Mandalorian ha rapidamente conquistato i fan del mondo di Star Wars e ha permesso di fare importantissime scoperte sul personaggio di Baby Yoda. Abbiamo infatti scoperto il vero nome del famelico omino verde ed inoltre abbiamo appreso che il piccolo è stato addestrato da alcuni Maestri Jedi al Tempio Jedi situato su Coruscant.

In attesa di scoprire cosa ci riserveranno i prossimi due episodi, date un'occhiata alla nostra recensione del Capitolo 14 di The Mandalorian.