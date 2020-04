Rosario Dawson frena su The Mandalorian: 'Se accadrà sarà merito dei fan'

La notizia dell'arrivo di Rosario Dawson in The Mandalorian nel ruolo di Ahsoka Tano è stata, cinematograficamente parlando, una delle bombe di mercato delle ultime settimane. I fan hanno accolto con entusiasmo la notizia, e la stessa attrice sembra toccare il cielo con un dito all'idea di far parte dell'universo di Star Wars.

A tirare il freno, però, è proprio Rosario Dawson: nonostante il suo entusiasmo per la cosa, l'attrice ci ha infatti tenuto a precisare che il suo ingresso nel cast dello show ad oggi è tutt'altro che certo, non essendoci ancora nulla di nero su bianco.

"Non c'è ancora nessuna conferma, ma se dovesse accadere sarò la prima ad essere felicissima. Sono davvero entusiasta, spero che la cosa venga confermata. Se dovesse accadere sarà all'un milione percento merito dei fan" ha spiegato l'attrice, che ha preferito restare con i piedi per terra onde evitare facili entusiasmi prima del tempo.

A proposito di facili entusiasmi, recentemente si era sparsa la voce che Rosario Dawson sarebbe stata Ahsoka Tano anche in altre serie oltre The Mandalorian (e che avrebbe potuto anche incontrare Darth Vader); una folle teoria su The Mandalorian, intanto, immagina che Baby Yoda non sia altri che Yoda dopo un viaggio nel tempo.