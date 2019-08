Rosario Dawson protagonista del primo trailer di Briarpatch

USA Network ha diffuso online il primo trailer di Briarpatch, la nuova serie creata da Sam Esmail, celebre autore di Mr. Robot, nel quale si vedono già le prime difficoltà del personaggio di Rosario Dawson nell'arrivare fino in fondo alla morte della sorella poliziotta. Ci sono diversi personaggi che cercheranno di mantenere il segreto.

La prima stagione di Briarpatch si basa sul romanzo omonimo scritto da Ross Thomas, e la trama verte sul personaggio di Allegra Dill (Rosario Dawson) un'ostinata investigatrice che fa ritorno nella sua corrotta città natale in Texas, in seguito all'omicidio della sorella.

Allegra inizierà a cercare il colpevole ma l'indagine si rivelerà una discesa negli inferi del suo passato.

Al centro delle ricerche c'è Clyde Brattle, interpretato da Alan Cumming; si tratta di un trafficante d'armi, affascinante e letale.



Nel cast di Briarpatch troviamo anche Jay R. Ferguson, Brian Geraghty ed Edi Gathegi. Sam Esmail produce la serie insieme alla regista Ana Lily Armipour.

Il pilot è stato diretto proprio dalla regista di The Bad Batch e A Girls Walks Home Alone at Night.

Nel cast anche Kim Dickens, star di Fear the Walking Dead, con Rosario Dawson che rimane comunque protagonista assoluta dello show.

La serie antologica è composta da dieci episodi e presenterà i primi due al Toronto International Film Festival, con la serie che sbarcherà sul piccolo schermo a partire dagli inizi del 2020.