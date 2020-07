Rosario Dawson, la serie Briarpatch cancellata: colpa di The Mandalorian?

USA Network sembrava puntare molto su Briarpatch, serie drammatica che vedeva Rosario Dawson interpretare il personaggio di Alegra Dill, ma purtroppo qualcosa non ha funzionato e il progetto è stato cancellato dopo una sola stagione.

"Voglio comunicarvi delle tristi notizie prima che lo sentiate da qualcun'altro: Briarpatch non farà ritorno per un'altra stagione presso USA Network. Anche se lo so da mesi, è comunque una delusione. Avevamo una storia incredibile per la stagione 2 e sono stato molto fortunato perché ho potuto lavorare con degli sceneggiatori e una troupe straordinari, tutti impazienti di rimettersi all'opera. Credo che avremmo fatto qualcosa di davvero speciale", ha scritto su Twitter lo showrunner Andy Greenwald.

Nonostante la tristezza per la cancellazione, lo showrunner della serie lascia aperto uno spiraglio per gli appassionati, esortandoli a continuare a guardare Briarpatch. Non si sa mai, un'altra emittente potrebbe decidere di continuare il percorso, e Greewald avanza anche l'idea che possa trasformarsi in una serie antologica...

Ovviamente il dispiacere dev'essere tanto anche per Rosario Dawson, la determinata investigatrice al centro della serie, ma c'è da dire che ormai è un'attrice affermata e un volto noto al grande pubblico. Saranno stati i bassi ascolti ad aver spinto i produttori a rinunciare ad un sequel, ma può anche darsi che sia stata lei la prima a sganciarsi dal progetto una volta che il futuro della serie è stato messo a rischio.

Ciò potrebbe averle concesso maggiore libertà per un particolare ruolo all'interno del franchise di Star Wars. Sebbene non abbia confermato la presenza in The Mandalorian, sono in molti a credere che sarà proprio lei a portare per la prima volta Ahsoka Tano in un live action. Un compito impegnativo, che potrebbe estendersi a molte più serie contemporaneamente, visto che si vociferava anche di una serie stand alone per Ahsoka: l'attrice starà preparando il personaggio?