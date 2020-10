Rosario Dawson si unisce al cast della serie Dopesick targata Hulu

Rosario Dawson si è unita al cast della serie Hulu intitolata Dopesick. L’attrice interpreterà una dura agente della DEA (Drug Enforcement Administration) Bridget Meyer, che combatte per limitare l'uso di ossicodone in America.

La serie di otto episodi scritta da Danny Strong e diretta da Barry Levinson è basata sull'omonimo libro di Beth Macy del 2018 ed è descritta come un approfondimento ambizioso, straziante e avvincente sull'epicentro della lotta americana contro la dipendenza da oppioidi.

Porterà gli spettatori da una comunità mineraria in difficoltà della Virginia ai corridoi della DEA. I ritratti spietati ma profondamente umani delle varie famiglie colpite e le loro storie intrecciate rappresentano uno specchio di dove si trova l'America in questo momento, mentre gettano una luce piena di speranza sugli eroi che combattono la peggiore epidemia di droga nella storia americana.

Dawson si unisce a Michael Keaton che interpreterà Samuel Finnix, un medico della vecchia scuola che si ritrova avvolto nel segreto mortale di Big Pharma. Fanno parte del cast anche Kaitlyn Dever, Peter Sarsgaard, Will Poulter, Philippa Soo, John Hoogenakker e Jake McDornan.

Dopesick sarà presentata in anteprima nel 2021 su Hulu.



Dawson ha recitato in Briarpatch prima che fosse cancellato dopo una stagione, ed è stata confermata nel cast della seconda stagione di The Mandalorian.