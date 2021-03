Rosario Dawson vuole la regia di una serie: la trama è sull'eroina La Borinqueña

I risultati di uno studio della Fondazione Annenberg commissionato da Netflix hanno rivelato che nonostante i passi da gigante fatti nel migliorare la connessione con il pubblico formato da persone nere e asiatiche, c'è ancora molto lavoro da fare per quanto riguarda contenuti che rappresentino persone della comunità latinoamericana.

In risposta allo studio, il creatore di La Borinqueña, Edgardo Miranda-Rodriguez ha proposto allo streamer di prendere in considerazione la possibilità di realizzare una versione tv del suo acclamato personaggio del graphic novel da produrre a Porto Rico con un cast di artisti latini.

In questo caso il tweet ha attirato l'attenzione di una star di Hollywood, Rosario Dawson; la star di Sin City ha risposto, twittando che le piacerebbe dirigere il pilot di quest'ipotetica serie tv.



La Borinqueña è una supereroina portoricana creata da Miranda-Rodriguez e da lui stesso autopubblicata. Grazie alle buone recensioni ricevute e al successo ottenuto, il personaggio è diventato molto più conosciuto quando è uscito Ricanstruction, un graphic novel di beneficenza DC nel quale La Borinqueña collabora con numerosi supereroi DC.

I proventi del libro vennero devoluti in beneficenza per aiutare Porto Rico a riprendersi dalla devastazione dell'uragano Maria.

Dawson ha mostrato più volte una grande passione per il personaggio e inoltre tutta quest'attenzione ha portato i fan dell'attrice Madison Reyes a creare una campagna con l'hashtag MadiAsLaBorinqueña su Twitter e Instagram. La stessa Reyes ha dato la sua disponibilità a partecipare eventualmente al progetto.



Rosario Dawson ha parlato dell'estenuante trucco di The Mandalorian 2, dove interpreta Ahsoka Tano.