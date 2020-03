Rose McIver di iZombie entra nel cast del pilot Ghosts prodotta da CBS

Secondo quanto riportato su Deadline, Rose McIver si sarebbe unita al cast, nella parte principale, di Ghosts, episodio pilota commissionato da CBS da valutare al fine di poter ottenere magari l'ordine per una prima stagione completa sulla piattaforma streaming CBS All Access.

La serie, una sit-com girata a camera singola, sarà prodotta anche da Joe Port & Joe Wiseman, Lionsgate Television, BBC Studios e da CBS Television Studios. Scritta da Port e Wiseman e basata sulla serie britannica, Ghosts segue una giovane coppia, Samantha (McIver) e Ryan, i cui sogni diventano realtà quando un giorno ereditano una splendida casa di campagna, solo per poi scoprire che questa oltre a crollare a pezzi è anche infestata dagli spiriti dei precedenti residenti. Nella serie originale, la donna che ereditava la casa e aveva la capacità di parlare con i fantasmi si chiamava Allison ed era interpretata da Charlotte Ritchie.

La serie è stata creata dal team dietro la comedy BBC Horrible Histories, e la versione britannica di Ghosts è stata già rinnovata per una seconda e terza stagione. La McIver, nota per la sua partecipazione da protagonista alla serie iZombies di The CW, raggiunge nel cast Brandon Scott Jones che interpreterà uno dei fantasmi.

iZombies si è conclusa lo scorso agosto al termine della sua quinta stagione; la McIver ha anche avuto un ruolo in Woke, prossima serie in arrivo su Hulu e ha interpretato Campanellino nella serie Once Upon a Time della ABC.

Alla produzione del pilot di Ghosts, ci saranno anche Alison Carpenter, Debra Hayward, più Alison Owen di Monumental Television e Angie Stephenson per BBC Studios.