Rose Villain cita Monica Bellucci nel suo nuovo album, TikTok in delirio

Anche grazie a “CLICK BOOM” presentata a Sanremo 2024, Rose Villain è diventata una delle artiste più ascoltate dalpanorama musicale italiano. La cantante ha da poco pubblicato il suo nuovo album “Radio Sakura”, disponibile dall’8 Marzo 2024 sulle piattaforme di streaming e nei negozi di dischi, ma il web è impazzito per una frase.

Come avvenuto anche in altre circostanze, a guidare il trend ci ha pensato TikTok dove è diventata virale nelle ultime ore la canzone “Come un tuono”, in cui c’è la voce di Gué Pequeno. Si tratta di una canzone che concentra sulla forza interiore, e che contiene moltissimi riferimenti al mondo dell’arte e del cinema, due argomenti su cui la cantante è molto ferrata.

Sui social però a spopolare è una storia specifica, in cui Rose Villain cita Monica Bellucci. La frase recita: "Baby, tolgo il tettuccio, tu sei bella Bellucci. Ho preso fiori, Fiorucci. Sono più G di Gucci". Il riferimento a “bella Bellucci” ha fatto letteralmente impazzire i fan, dal momento che tira in ballo la supermodella ed attrice italiana ancora oggi tra le più amate dal pubblico.

Di seguito il testo completo:

Baby so che mi guardi

Anche se la notte è buia

E no, non sei come gli altri

Dimmi come sei tu

Noi sotto una luna piena

Lingue intrecciate, Bottega

Sai di tre stelle, Bottura

Pelle d’oca sulla schiena

E io sento Einaudi quando ti muovi sopra me

Dipingi con le mani io rinasco come Venere

Nei tuoi occhi rivedo i bagliori di Capri

Il cuore viaggia veloce più di una Ducati

Come Sassicaia sempre mi ubriachi

Sono in un Sorrentino quando tu mi parli

Che caldo c’è stasera

Ma a me non importa

Spogliami anche il cuore e fallo un’altra volta

Vestita in bianco tu con la fedina sporca

Noi su una cabriolet mentre il sole tramonta

Come un tuono

Sei arrivato senza preavviso

Se mi fai male non ti perdono

Respiro sott’acqua all’improvviso

Per la prima volta mh

Mh

Baby tolgo il tettuccio

Tu sei bella Bellucci

Ho preso fiori, Fiorucci

Sono più G di Gucci

Attaccato al tuo booty

Che fa girare tutti

Come Ornella stan Muti

Le mie rime velluti

È un amore a prima pista in questa via

Baby scambieresti la tua penna con la mia

Per vedere chi dei due

Ci scriverebbe una bugia

Il cuore in avaria

Mala mia malavita, Malvasia

Se i sogni non si fossero avverati

Se i conti poi si fossero azzerati

Non resteremmo qui così attaccati

A cavallo Maserati

Poi tutto passerà sì

Che caldo c’è stasera

Ma a me non importa

Spogliami anche il cuore e fallo un’altra volta

Vestita in bianco tu con la fedina sporca

Noi su una cabriolet mentre il sole tramonta

Come un tuono

Sei arrivato senza preavviso

Se mi fai male non ti perdono

Respiro sott’acqua all’improvviso

Per la prima volta mh

Come un tuono

Sei arrivato senza preavviso

Se mi fai male non ti perdono

Respiro sott’acqua all’improvviso

Per la prima volta mh

