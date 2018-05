Roseanne Barr si scusa con i suoi colleghi per la cancellazione di Pappa e Ciccia!

Roseanne Barr è entrata nell'occhio del ciclone dopo aver scritto un tweet, ora rimosso, a sfondo razzista, su una delle collaboratrici dell'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Questo ha portato l'emittente a cancellare l'undicesima stagione del suo show in corso di "reboot", Pappa e Ciccia.

In molti si sono scagliati contro l'attrice e non solo: la donna, oltre ad essere additata come razzista, si è resa responsabile della cancellazione della serie tv, il che, naturalmente (e pare che lei ne sia consapevole), ha fatto perdere il posto di lavoro a numerosissime persone, comprese le sue co-star in Pappa e Ciccia, appunto.

"Non siate dispiaciuti per me, ragazzi!! Voglio solo scusarmi con le centinaia di persone e i meravigliosi autori (tutti liberali), e con gli attori di talento che hanno perso il lavoro nel mio show a causa del mio stupido tweet. Sarà al podcast di Joe Regan venerdì." Queste le dichiarazioni di Roseanne Barr su quanto accaduto recentemente. Inoltre, l'attrice ha anche tweettato che i fan non dovrebbero continuare a difenderla, perché "perdere lo show è 0 rispetto all'essere additata come persona razzista da tutto il mondo"

Pappa e Ciccia è un programma che andò in onda con molto successo negli anni '90. Si compose, all'epoca, di 9 stagioni e quella andata in onda quest'anno è stata la decima. Si sarebbe arrivati all'undicesima e forse anche oltre, dal momento che, nonostante i toni molto forti dello show (super-politicizzato propio nel personaggio della Barr, fervente sostenitrice dell'attuale presidenza Trump), Roseanne - questo il titolo originale della serie - ha registrato picchi d'ascolto altissimi, superiori anche a The Walking Dead.

Ma, alla fine, tutto è andato a rotoli. Che ne dite? Credete che l'emittente televisiva abbia fatto bene a cancellare le serie e, soprattutto? Cosa pensate di questi tweet della Barr, che si prende tutta la colpa dopo aver scritto quelle parole così forti senza, invece, battere ciglio? Ditecelo nei commenti!