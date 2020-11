Roshelle provocazioni anche a Le Iene: 'Amo usare la mia voce e anche il mio corpo'

Roshelle è una rapper italiana che è stata lanciata da X Faxctor nel 2016 ma, al di là delle sue noti canore la giovane 24enne si è fatta conoscere soprattutto per le sue incredibili provocazioni.

Intervistata da Le Iene, ha parlato di sé e soprattutto delle sue continue trasgressioni, sottolineando che per diventare famose bisogna essere sicuramente talentuose ma, che l'essere di bell'aspetto conferisce di certo una marcia in più: "Per sfondare nella musica non devi avere delle belle tette. Ma così come penso di avere una bella voce, penso di avere anche un bel corpo e mi piace usare entrambi nella maniera perfetta". Aggiungendo poi: "Le tette che ho a 25 anni non le avrò a 60, quindi meglio usarle adesso bene".

Roshelle pian pianino sta acquisendo sempre maggiore successo e può vantare sui social un seguito di oltre 400mila follower. Senza freni e senza peli sulla lingua, la giovane rapper ha rivelato di avere avuto anche rapporti omosessuali nel corso della sua vita. Inoltre ha rivelato di fumare cannabis e che, la sua famiglia conosce ogni particolare della sua vita e che l'appoggia in tutto.

Intanto prosegue anche a X Factor ma senza Alessandro Cattelan che è risultato positivo al Covid. La conduzione è stata così affidata temporaneamente a Daniela Collu. I giudici dunque dovranno fare a meno per un po' della loro guida.