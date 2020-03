Rosita di The Walking Dead e quel particolare momento nell'ultimo episodio

La decima stagione di The Walking Dead procede spedita con gli ultimi episodi caratterizzati da scontri ma anche tensione emotiva. In Morning Star abbiamo assistito a un particolare momento che ha coinvolto il personaggio di Rosita e quello di Eugene.

Infuria lo scontro tra i protagonisti e i temibili Sussurratori guidati dalla carismatica leader Alpha (Samantha Morton). E mentre si cerca di capire che strada prenderanno alcuni personaggi, come l'incerto percorso di Negan (Jeffrey Dean Morgan), non mancano alcuni ritorni di fiamma in The Walking Dead a cui fanno seguito anche situazioni del tutto inedite.

In Morning Star - ricordiamo che sono presenti spoiler all'interno dell'articolo - c'è stato un evento che ha quasi portato a un bacio tra Rosita ed Eugene. Quest'ultimo da tempo ha dichiarato i propri sentimenti nei confronti del personaggio interpretato da Christian Serratos, ma lei ha sempre sottolineato di non provare nulla al di fuori dell'amicizia.

Nell'ultimo episodio Rosita chiede a Eugene dei sentimenti che prova nei confronti di Stephanie, la ragazza con la quale il personaggio interpretato da Josh McDermitt intrattiene uno scambio via radio. A un certo punto chiede all'amico di baciarla e di farlo velocemente prima che possa cambiare idea. Eugene si avvicina, ma subito dopo fa un passo indietro e inizia a parlare di Stephanie. Rosita comprende la situazione, lo invita a correre da lei e i due si concedono con Eugene che le da un bacio sulla guancia.

All'interno dei fumetti i due personaggi hanno avuto una relazione, dopo che Rosita è rimasta incinta di Siddiq. Ma differenza della versione televisiva, Rosita perde la vita uccisa da Alpha. Eugene successivamente inizierà una relazione con Stephanie.

La decima stagione di The Walking Dead viene trasmessa negli Stati Uniti dal network AMC, mentre in Italia all'interno della programmazione del canale satellitare Fox.