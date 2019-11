Ross Marquand di The Walkiing Dead conferma una relazione del suo personaggio

Mentre si fa sempre più vicina la sfida contro Alpha di The Walking Dead, l'interprete di Aaron, Ross Marquand, ha voluto confermare le voci di una relazione tra il suo personaggio e Jesus, abitante di Hilltop.

Il rapporto tra i due era stato mostrato nei fumetti ideati da Robert Kirkman, a differenza della serie TV prodotta da AMC, in cui la loro storia non è stata presa in considerazione. Ecco cosa rivela l'attore statunitense durante il Comic-Con di Parigi: "In certi momenti era sottintesa. Ne abbiamo parlato insieme, io e Tom Payne, e abbiamo deciso che durante il salto temporale dei sei anni i due personaggi si sono messi insieme. Non sappiamo come sarebbe stata nei particolari, ma abbiamo cercato di alludere a questo rapporto. Pensavamo avesse senso, a causa del loro affiatamento, sono anche persone molto simili. Hanno molto in comune, sono entrambi i reclutatori delle rispettive comunità".

Il destino toccato a Jesus, insieme a Enid, Tara e gli altri, ha sconvolto il personaggio di Aaron, che ha deciso di vendicarsi combattendo contro Alpha e i suoi Whisperers. La stagione nel frattempo sta entrando nel vivo dell'azione, come potete leggere nella nostra recensione del quinto episodio di The Walking Dead 10, incentrato sul carismatico Negan, interpretato da Jeffrey Dean Morgan.